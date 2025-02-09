Матч «Хольштайна» и «Бохума» завершился ничьей

«Хольштайн» дома сыграл вничью с «Бохумом» в матче 21-го тура чемпионата Германии — 2:2.

У хозяев в этой встрече отличились Давид Зец и Стивен Скжибски, реализовавший пенальти. У гостей дубль оформил Майрон Боаду.

«Хольштайн» с 13 очками располагается на предпоследнем, 17-м месте в бундеслиге. «Бохум» (11) замыкает турнирную таблицу.