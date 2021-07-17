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Холанн заявил, что расстроился из-за ухода Санчо в «Манчестер Юнайтед»

17:12
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн заявил, что расстроился из-за ухода полузащитника Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

«Мы с Джейдоном отлично понимали друг друга, он — топ-футболист. Конечно, я расстроен из-за того, что он ушел, но таков футбол. Никогда не знаешь, что произойдет. Впрочем, я думаю, что есть еще много хороших игроков, с которыми у меня тоже хорошее взаимопонимание, и это может стать еще лучше. Посмотрим, с кем я лучше всего сыграюсь», — приводит Goal со ссылкой на Stadium Astro слова Холанна.

1 июня «Манчестер Юнайтед» объявил о принципиальной договоренности по поводу перехода Санчо в команду из «Боруссии».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/haaland-reflects-on-sad-sancho-transfer-to-man-utd-as/hrz5md4weh3x1khur61u0j7f1

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Иван Торопцев все материалы автора

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