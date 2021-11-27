Холанн забил 50-й гол в 50-м матче в бундеслиге
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн отметился голом в матче 13-го тура бундеслиги против «Вольфсбурга» (3:1). Благодаря этому он установил новый рекорд.
Норвежец забил 50 голов бундеслиге. Он стал первым, кому для этого понадобилось всего 50 матчей. Также он стал самым молодым автором 50 голов в чемпионате Германии — 21 год, 4 месяца и 6 дней.
Благодаря этой победе «Боруссия» вышла на первое место в бундеслиге. Норвежский форвард в текущем сезоне провел 11 матчей за «Боруссию» во всех турнирах и забил 14 мячей.
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