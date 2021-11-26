Холанн вернулся в состав «Боруссии» после травмы
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе сообщил, что нападающий Эрлин Холанн восстановился после травмы.
По словам тренера футболист отправится с командой на игру 13-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга», которая состоится 27 ноября. Однако, Холанн не сможет провести на поле весь матч и выйдет только на некоторое время.
Месяц назад 21-летний форвард выбыл из-за травмы бедра.
В сезоне-2021/22 футболист сыграл за «Боруссию» 10 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.
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