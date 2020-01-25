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Холанн установил рекорд чемпионата Германии

03:01
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Новичок дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн забил 5 голов в чемпионате Германии. Как сообщает Opta, для этого ему потребовалось 57 минут, что является рекордом лиги.

19-летний норвежец быстрее всех в истории забил свои первые пять мячей в бундеслиге. При этом он первый, кто первые пять голов забил в двух стартовых играх.

Напомним, в дебютном матче Холанн оформил хет-трик, а в пятинцу забил два гола в ворота «Кельна». В обеих встречах он выходил на замену.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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