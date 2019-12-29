Холанн стал игроком «Боруссии»

Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанн продолжит карьеру в «Боруссии». 19-летний норвежец подписал контракт с клубом из Дортмунда, сообщает официальный сайт «Боруссии».

? Wer schreibt denn hier schon seine W?nsche f?r 2020 auf? pic.twitter.com/6rhGmVlMhs — Borussia Dortmund (@BVB) December 29, 2019

Соглашение рассчитано до 2024 года. Норвежец присоединится к новой команде 3 января и отправится на тренировочный сбор в Испанию на следующий день.

Холанн в текущем сезоне провел 22 матча за «Зальцбург» и забил 28 мячей при семи голевых передачах.

По информации Kicker, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Также сообщалось, что игрок требовал у заинтересованных в нем клубов зарплату в 8 миллионов евро.