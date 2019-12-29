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Холанн стал игроком «Боруссии»

17:41
Эрлинг Холанн.
Эрлинг Холанн.
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Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанн продолжит карьеру в «Боруссии». 19-летний норвежец подписал контракт с клубом из Дортмунда, сообщает официальный сайт «Боруссии».

Соглашение рассчитано до 2024 года. Норвежец присоединится к новой команде 3 января и отправится на тренировочный сбор в Испанию на следующий день.

Холанн в текущем сезоне провел 22 матча за «Зальцбург» и забил 28 мячей при семи голевых передачах.

По информации Kicker, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Также сообщалось, что игрок требовал у заинтересованных в нем клубов зарплату в 8 миллионов евро.

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