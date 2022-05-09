Холанн сообщил «Боруссии», что покинет клуб по окончании сезона

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн сообщил клубу о том, что уйдет по окончании сезона, информирует Sky Germany.

По данным источника, сумма отступных в контракте 21-летнего футболиста составляет 75 миллионов евро и «Манчестер Сити» готов воспользоваться ею.

Ранее журналист Николо Скира в Twitter сообщил, что «Сити» в ближайшие дни объявит о трансфере Холанна.

Норвежский футболист перешел в «Боруссию» в январе 2020 года из «Зальцбурга». Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 150 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Холанн сыграл за дортмундский клуб 29 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал восемь результативных передач.