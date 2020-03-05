Холанн считает Месси и Неймара лучшими футболистами всех времен

Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн сравнил Лионеля Месси, Неймара и Криштиану Роналду. Форвард считает, что аргентинец и бразилец — лучшие игроки в истории.

— Сложно сравнивать Месси и Неймара с Роналду, но, глядя на игру Лео и Нея, можно сказать, что они показывают фантастическую игру, — приводит слова Холанна Mundo deportivo. — Они лучшие футболисты всех времен, идеальные игроки, за ними стоит наблюдать.

В текущем сезоне Месси за «Барселону» забил 23 гола и отдал 16 результативных передач в 30 матчах. На счету Роналду за «Ювентус» — 25 голов и 3 голевые передачи в 31 матче. Неймар отличился за «ПСЖ» 17 забитыми мячами и 10 результативными передачами в 21 игре.