Холанн рассказал, откуда у него появилось удовольствие действовать на острие атаки

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн рассказал, что в детстве любил смотреть футбол.

— Всегда любил смотреть футбол. Мне это приносит много положительных эмоций, — цитирует Холанда VG.no. — Тренировался по субботам с друзьями, а потом дома весь день смотрел футбол по телевизору: от АПЛ и ла лиги до серии A.

Мне нравилось наблюдать, как играют другие форварды, смотреть на их успехи. Может, именно поэтому я с удовольствием действую на острие атаки.

В 2020 году 20-летний норвежец перешел в «Боруссию». Он успел провести за команду 23 матча в чемпионате Германии, в которых забил 23 мяча.

Ранее Холанн получил награду Golden Boy — приз Tuttosport лучшему молодому игроку в Европе.