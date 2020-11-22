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Холанн — пятый автор покера в бундеслиге в составе «Боруссии»

00:42
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн оформил покер в матче 8-го тура чемпионата Германии против «Герты» (5:2). Норвежец стал пятым футболистом в составе дортмундцев, которому удалось забить 4 гола в игре бундеслиги.

Ранее это удавалось Тимо Конецке (1964 год), нынешнему спортивному директору дортмундцев Михаэлю Цорку (1988), Пьеру-Эмерику Обамеянгу (2016), а Манфред Бургсмюллер в 1982 году стал первым и пока единственным игроком «Боруссии», сделавшим в матче бундеслиги пента-трик.

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