Холанн — пятый автор покера в бундеслиге в составе «Боруссии»
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн оформил покер в матче 8-го тура чемпионата Германии против «Герты» (5:2). Норвежец стал пятым футболистом в составе дортмундцев, которому удалось забить 4 гола в игре бундеслиги.
Ранее это удавалось Тимо Конецке (1964 год), нынешнему спортивному директору дортмундцев Михаэлю Цорку (1988), Пьеру-Эмерику Обамеянгу (2016), а Манфред Бургсмюллер в 1982 году стал первым и пока единственным игроком «Боруссии», сделавшим в матче бундеслиги пента-трик.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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