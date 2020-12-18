Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн признан лучшим игроком бундеслиги в ноябре, сообщает Twitter лиги.

20-летний норвежец в ноябре сделал покер в ворота «Герты» (5:2) и забил «Баварии» (2:3). В игре чемпионата против «Кельна» форварду отличиться не удалось.

Всего ны нынешнем сезоне бундеслиги Холанн провел 8 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал две результативные передачи.