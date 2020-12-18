Холанн признан лучшим игроком бундеслиги в ноябре
19:41
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн признан лучшим игроком бундеслиги в ноябре, сообщает Twitter лиги.
20-летний норвежец в ноябре сделал покер в ворота «Герты» (5:2) и забил «Баварии» (2:3). В игре чемпионата против «Кельна» форварду отличиться не удалось.
Всего ны нынешнем сезоне бундеслиги Холанн провел 8 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал две результативные передачи.
Ihr habt entschieden! @BVB-St?rmer @ErlingHaaland ist der Spieler des Monats November! ?? #BundesligaPOTM #FIFA21 @EAFussball pic.twitter.com/utWH292oIn— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) December 18, 2020
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