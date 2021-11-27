Холанн праздновал гол, фанатка показал ему средний палец
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн забил «Вольфсбургу» (3:1) в матче 13-го тура чемпионата Германии.
Этот гол стал для норвежца 50-м в чемпионате Германии. Для этого Холанну потребовалось всего 50 матчей — это рекорд бундеслиги.
Норвежец эмоционально отметил это достижение. Однако фанаты «Вольфсбурга» не оценили его свершений и показывали нападающему неприличные жесты с трибун.
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