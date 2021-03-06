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Холанн получил травму в игре с «Баварией»

22:02
Эрлин Холанн. Фото Reuters
Эрлин Холанн. Фото Reuters
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн получил травму в матче 24-го тура бундеслиги с «Баварией».

Главный тренер Эдин Терзич заменил 20-летнего норвежца на 60-й минуте матча. На скамейке запасных Холанн схватился за колено.

В первом тайме Холанн забил два мяча. Всего в нынешнем сезоне нападающий отметился 29 голами и 6 передачами в 28 играх за «Боруссию» во всех турнирах.

«Бавария» — «Боруссия» Д: текстовая трансляция

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