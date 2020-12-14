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Холанн получил награду Golden Boy

14 декабря 2020, 23:20
Эрлин Холанн.
Эрлин Холанн.
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн получил награду Golden Boy — приз Tuttosport лучшему молодому игроку в Европе. О его победе было объявлено 21 ноября, сегодня он получил трофей в рамках церемонии вручения награды Golden Boy Awards.

Норвежец выложил фото с призом и написал: «Горжусь».

Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в начале 2020 года. Всего он провел за нее 32 матча, забил 33 мяча.

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