Холанн поблагодарил дортмундскую «Боруссию» за год в клубе
16:18
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн в Twitter поблагодарил клуб за год в команде.
20-летний футболист перешел в немецкий клуб из «Зальцбурга» в январе 2020 года за 45 миллионов евро.
«Спасибо, «Боруссия», за первый год в клубе», — написал Холанд.
В составе «Боруссии» голландец провел 23 матча, отметившись 23 голами. В текущем сезоне норвежец в 14 матчах за «Боруссию» забил 17 голов.
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