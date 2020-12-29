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Холанн поблагодарил дортмундскую «Боруссию» за год в клубе

16:18
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Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн в Twitter поблагодарил клуб за год в команде.

20-летний футболист перешел в немецкий клуб из «Зальцбурга» в январе 2020 года за 45 миллионов евро.

«Спасибо, «Боруссия», за первый год в клубе», — написал Холанд.

В составе «Боруссии» голландец провел 23 матча, отметившись 23 голами. В текущем сезоне норвежец в 14 матчах за «Боруссию» забил 17 голов.

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