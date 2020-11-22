Холанн побил голевой рекорд бундеслиги: 23 гола в 22 матчах
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн установил голевой рекорд бундеслиги. Форвард отличился четыре раза в игре 8-го тура против «Герты».
В результате на счету 20-летнего норвежца стало в общей сложности 23 гола в 22 играх чемпионата Германии. Это лучший дебют в истории: предыдущий рекорд по количеству голов в первых 22 играх принадлежал Уве Зеелеру, причем Холанн улучшил его сразу на три мяча (23 против 20).
Холанн перешел в «Боруссию» в январе того года из «Зальцбурга».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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