Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Холанн побил голевой рекорд бундеслиги: 23 гола в 22 матчах

00:49
Теги:

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн установил голевой рекорд бундеслиги. Форвард отличился четыре раза в игре 8-го тура против «Герты».

В результате на счету 20-летнего норвежца стало в общей сложности 23 гола в 22 играх чемпионата Германии. Это лучший дебют в истории: предыдущий рекорд по количеству голов в первых 22 играх принадлежал Уве Зеелеру, причем Холанн улучшил его сразу на три мяча (23 против 20).

Холанн перешел в «Боруссию» в январе того года из «Зальцбурга».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир