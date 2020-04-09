Холанн оценил свою игру в сезоне-2019/20

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн отметил, что не хотел бы себя переоценивать. В 17 матчах сезона-2019/20 за немецкую команду он забил 20 голов и отдал две голевых передачи.

— Я не должен переоценивать себя, — цитирует Marca Холанна. — Мне всегда было важно ощущать, что я хорош, но вокруг есть масса сильных игроков. Мне всегда было важно не считать, что я лучше, чем есть на самом деле.

Все как во сне. Но у меня были и не самые хорошие матчи, которые вовсе не были идеальными. Я счастлив, что со мной так много хороших людей. Я нахожусь в самом начале пути, и впереди меня ждет много всего.