Холанн не сыграет против «Падеборна» из-за травмы

Главный тренер «Боруссии Д» Люсьен Фавр сообщил, что нападающий команды Эрлин Холанн не сыграет в матче 30-го тура бундеслиги против «Падеборна» из-за повреждения, полученного туром ранее во время встречи с «Баварией» (0:1). Также, специалист рассказал, что полузащитник Махмуд Дауд не примет участия в матчах «Боруссии» до конца сезона из-за травмы.

— К сожалению, после матча с «Баварией» мы узнали, что Дауд больше не сыграет в этом сезоне, — приводит пресс-служба «Боруссии» слова Фавра. — Эрлин Холанн не сможет сыграть против «Падеборна».

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«Боруссия Д» сыграет против «Падеборна» на выезде, матч состоится в воскресенье, 31 мая, начало — в 19.00 по московскому времени. Коэффициенты «БК Лига Ставок»: победа «Падеборна» — 8,25, ничья — 5,50, победа «Боруссии Д» — 1,35.