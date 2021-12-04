Холанн назвал скандальным судейство Цвайера в матче «Боруссия» - «Бавария»
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн раскритиковал работу арбитра Феликса Цвайера в матче 14-го тура бундеслиги против «Баварии» (2:3).
«С точки зрения судейства это был скандал, - сказал Холанн в интервью Viaplay после матча. – Момент с Ройсом? Это был чистый пенальти. Почему судья не воспользовался ВАР? Я спросил его, почему он просто не пойдет и не посмотрит. Он сказал, что в этом нет необходимости, как высокомерный… Нет, мне нужно немого успокоиться. Он был высокомерен, и я больше не буду говорить об этом».
Холанн забил один из мячей в этой игре. У «Баварии» дубль сделал Роберт Левандовски.
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