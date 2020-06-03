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Холанн может пропустить матч с «Гертой» из-за травмы

08:49
Эрлин Холанн. Фото Twitter.
Эрлин Холанн. Фото Twitter.
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Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн может пропустить матч 30-го тура бундеслиги против «Герты» из-за травмы колена, сообщают немецкие СМИ. Ранее норвежец не смог сыграть в матче с «Падерборном» (6:1).

Футболист пропустил последние тренировки команды. У него, вероятно, растяжение внутренней боковой связки колена. Матч «Боруссия» — «Герта» состоится 6 июня и начнется в 19.30 по московскому времени.

19-летний нападающий в текущем сезоне провел 14 матчей за «Боруссию» и забил 13 мячей при трех голевых передачах.

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