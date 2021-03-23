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Холанн: «Мне далеко до Месси и Роналду»

10:08
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Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн рассказал, что думает о том, что его сравнивают с нападающими Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Журналисты часто пишут об этом. Но я сосредотачиваюсь на других вещах. Хочу прибавлять каждый день. У меня нет необходимости говорить о Роналду и Месси, они лучше в мире. Но мне до них еще далеко», — цитирует Холанна Goal.com.

20-летний норвежец в текущем сезоне бундеслиги провел 21 матч, забив 21 гол и сделав 4 результативные передачи. Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно футболист может перейти в «Реал» или «Барселону».

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