Холанн купит новый дом в Марбелье за 6,5 миллиона евро

Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн приобретет новый дом в Испании стоимостью несколько миллионов евро, сообщает AS.

У форварда дортмундской команды уже есть недвижимость в Марбелье, где он с семьей проводит рождественские праздники. Однако норвежец убежден, что «Испания станет его вторым домом», поэтому он решил купить новую недвижимость в стране.

Холанн подписал договор о покупке недвижимости в районе Нагуэлес все в той же Марбелье. Стоимость дома составляет 6,5 миллиона евро.