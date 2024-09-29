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Сегодня, 20:29

«Вердер» отыгрался со счета 0:3 и победил «Хоффенхайм» в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Вердер» на выезде обыграл «Хоффенхайм» в матче 5-го тура немецкой бундеслиги — 4:3.

Гости с разгромным счетом уступали уже к 12-й минуте. Дубль у хозяев оформил Мариус Бюльтер (5-я и 8-я минута). Еще один мяч забил Адам Гложек (12-я).

На 18-й минуте «Хоффенхайм» остался в меньшинстве, красную карточку получил Стенли Нсоки. После этого «Вердер» сумел отыграться и вырвать победу благодаря хет-трику Йенса Стаге (26-я, 39-я и 49-я), а также голу Хулиана Малатини (21-я).

«Вердер» (8 очков) поднялся на десятое место в бундеслиге. «Хоффенхайм» (3) идет 16-м в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 5-й тур
29 сент, 18:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
3:4
Вердер

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Вердер
ФК Хоффенхайм
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 5 4 1 0 17-4 13
2
 Айнтрахт Ф 5 4 0 1 11-6 12
3
 РБ Лейпциг 5 3 2 0 8-2 11
4
 Байер 5 3 1 1 14-10 10
5
 Боруссия Д 5 3 1 1 11-9 10
6
 Хайденхайм 5 3 0 2 10-7 9
7
 Фрайбург 5 3 0 2 8-7 9
8
 Штутгарт 5 2 2 1 14-10 8
9
 Унион Б 5 2 2 1 4-3 8
10
 Вердер 5 2 2 1 8-11 8
11
 Боруссия М 5 2 0 3 6-8 6
12
 Майнц 5 1 2 2 8-10 5
13
 Вольфсбург 5 1 1 3 10-11 4
14
 Ст-Паули 5 1 1 3 4-6 4
15
 Аугсбург 5 1 1 3 7-14 4
16
 Хоффенхайм 5 1 0 4 9-15 3
17
 Бохум 5 0 1 4 5-11 1
18
 Хольштайн 5 0 1 4 7-17 1
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27.09 21:30
Боруссия Д – Бохум
 4 : 2
28.09 16:30
Боруссия М – Унион Б
 1 : 0
28.09 16:30
Фрайбург – Ст-Паули
 0 : 3
28.09 16:30
Майнц – Хайденхайм
 0 : 2
28.09 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 4 : 0
28.09 16:30
Вольфсбург – Штутгарт
 2 : 2
28.09 19:30
Бавария – Байер
 1 : 1
29.09 16:30
Хольштайн – Айнтрахт Ф
 2 : 4
29.09 18:30
Хоффенхайм – Вердер
 3 : 4
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Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 6
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 5
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 4
П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 4
Карим Адейеми

Карим Адейеми

Боруссия Д

 3
Митчелл Вайзер

Митчелл Вайзер

Вердер

 3
И К Ж
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 4 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 3 1 1
Стенли Нсоки

Стенли Нсоки

Хоффенхайм

 2 1 0
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