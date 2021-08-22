«Хоффенхайм» и «Унион» сыграли вничью
«Хоффенхайм» сыграл вничью с «Унионом» (2:2) в матче второго тура чемпионата Германии.
В составе хозяев отличились Кевин Акпогума и Якоб Брун Ларсен. У гостей забили Нико Гиссельманн и Тайво Авонийи.
«Хоффенхайм» набрал четыре очка и на данный момент занимает второе место. У «Униона» два очка и 11-е место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
2-й тур
«Хоффенхайм» — «Унион» — 2:2 (2:1)
Голы: Гиссельманн, 10 (0:1). Акпогума, 14 (1:1). Брун Ларсен, 30 (2:1). Авонийи, 47 (2:2).
«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Акпогума, Пош, Раум, Руди (Самассеку, 80), Баумгартнер (Гачинович, 79), Штиллер, Крамарич, Даббур (Рюттер, 63), Брун Ларсен (Адамян, 62).
«Унион»: Луте, Кнохе, Гиссельманн (Триммель, 69), Фридрих, Еккель, Рюерсон, Хедира, Харагути (Тойхерт, 85), Ингвартсен (Озтунали, 60), Крузе, Авонийи (Фогльзаммер, 69).
Предупреждения: Хедира, 45. Самассеку, 80. Фридрих, 82.
Удаление: Фридрих, 90+4.
22 августа. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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