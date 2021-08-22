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«Хоффенхайм» и «Унион» сыграли вничью

18:25

«Хоффенхайм» сыграл вничью с «Унионом» (2:2) в матче второго тура чемпионата Германии.

В составе хозяев отличились Кевин Акпогума и Якоб Брун Ларсен. У гостей забили Нико Гиссельманн и Тайво Авонийи.

«Хоффенхайм» набрал четыре очка и на данный момент занимает второе место. У «Униона» два очка и 11-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

2-й тур

«Хоффенхайм» — «Унион» — 2:2 (2:1)

Голы: Гиссельманн, 10 (0:1). Акпогума, 14 (1:1). Брун Ларсен, 30 (2:1). Авонийи, 47 (2:2).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Акпогума, Пош, Раум, Руди (Самассеку, 80), Баумгартнер (Гачинович, 79), Штиллер, Крамарич, Даббур (Рюттер, 63), Брун Ларсен (Адамян, 62).

«Унион»: Луте, Кнохе, Гиссельманн (Триммель, 69), Фридрих, Еккель, Рюерсон, Хедира, Харагути (Тойхерт, 85), Ингвартсен (Озтунали, 60), Крузе, Авонийи (Фогльзаммер, 69).

Предупреждения: Хедира, 45. Самассеку, 80. Фридрих, 82.

Удаление: Фридрих, 90+4.

22 августа. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».

Хоффенхайм — Унион Б

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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ТБ 2.5

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Локомотив 2
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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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