«Хоффенхайм» сыграл вничью с «Вольфсбургом»
«Вольфсбург» и «Хоффенхайм» (1:1) сыграли вничью в матче 5-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила в Вольфсбурге.
В составе гостей гол забил Себастьян Руди, а на 36-й минуте встречи хавбек Адмир Мехмеди установил окончательный счет в игре.
«Вольфсбург» с 9 очками располагается на 8-м месте в турнирной таблице бундеслиги. «Хоффенхайм» — 11-я строчка и 5 баллов.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
5-й тур
«Вольфсбург» — «Хоффенхайм» — 1:1 (1:1)
Голы: Руди, 6 (0:1). Мехмеди, 36 (1:1).
«Вольфсбург»: Перван, Кнохе, Тиссеран, Виллиам (Мбабу, 79), Гилавоги, Мехмеди (Клаус, 86), Арнольд, Штеффен, Герхардт, Брекало (Нмеча, 73), Вегхорст.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Хюбнер, Пош (Акпогума, 88), Руди, Кадержабек, Гайгер (Баумгартнер, 76), Гриллич, Бельфодиль (Адамян, 70), Сков, Бебу.
Предупреждения: Пош, 14. Гайгер, 62. Герхардт, 64. Арнольд, 76. Акпогума, 90. Адамян, 90+1.
Судья: Кортус (Германия).
23 сентября. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».
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