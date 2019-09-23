«Хоффенхайм» сыграл вничью с «Вольфсбургом»

«Вольфсбург» и «Хоффенхайм» (1:1) сыграли вничью в матче 5-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила в Вольфсбурге.

В составе гостей гол забил Себастьян Руди, а на 36-й минуте встречи хавбек Адмир Мехмеди установил окончательный счет в игре.

«Вольфсбург» с 9 очками располагается на 8-м месте в турнирной таблице бундеслиги. «Хоффенхайм» — 11-я строчка и 5 баллов.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

5-й тур

«Вольфсбург» — «Хоффенхайм» — 1:1 (1:1)

Голы: Руди, 6 (0:1). Мехмеди, 36 (1:1).

«Вольфсбург»: Перван, Кнохе, Тиссеран, Виллиам (Мбабу, 79), Гилавоги, Мехмеди (Клаус, 86), Арнольд, Штеффен, Герхардт, Брекало (Нмеча, 73), Вегхорст.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Хюбнер, Пош (Акпогума, 88), Руди, Кадержабек, Гайгер (Баумгартнер, 76), Гриллич, Бельфодиль (Адамян, 70), Сков, Бебу.

Предупреждения: Пош, 14. Гайгер, 62. Герхардт, 64. Арнольд, 76. Акпогума, 90. Адамян, 90+1.

Судья: Кортус (Германия).

23 сентября. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

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