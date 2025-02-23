«Хоффенхайм» ушел от поражения в матче со «Штутгартом»
«Хоффенхайм» дома сыграл вничью со «Штутгартом» в матче 23-го тура бундеслиги — 1:1.
У гостей гол забил Ник Вольтмейд. Гости отыгрались в концовке матча благодаря точному удару Эммануэля Гифта.
«Штутгарт» набрал 36 очков — 7-е место. «Хоффенхайм» (22 очка) — на 14-й строчке.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|26
|21
|4
|1
|93-25
|67
|
2
|Боруссия Д
|26
|17
|7
|2
|55-26
|58
|
3
|Штутгарт
|26
|15
|5
|6
|51-34
|50
|
4
|Хоффенхайм
|26
|15
|5
|6
|54-34
|50
|
5
|РБ Лейпциг
|26
|14
|5
|7
|48-35
|47
|
6
|Байер
|26
|13
|6
|7
|49-33
|45
|
7
|Айнтрахт Ф
|26
|10
|8
|8
|49-49
|38
|
8
|Фрайбург
|26
|9
|7
|10
|37-43
|34
|
9
|Унион Б
|26
|8
|7
|11
|31-42
|31
|
10
|Аугсбург
|26
|9
|4
|13
|31-45
|31
|
11
|Гамбург
|26
|7
|9
|10
|29-37
|30
|
12
|Боруссия М
|26
|7
|7
|12
|30-43
|28
|
13
|Майнц
|26
|6
|9
|11
|31-41
|27
|
14
|Кельн
|26
|6
|7
|13
|35-44
|25
|
15
|Вердер
|26
|6
|7
|13
|29-47
|25
|
16
|Ст-Паули
|26
|6
|6
|14
|23-42
|24
|
17
|Вольфсбург
|26
|5
|6
|15
|35-56
|21
|
18
|Хайденхайм
|26
|3
|5
|18
|24-58
|14
Результаты / календарь
|20.03
|22:30
|РБ Лейпциг – Хоффенхайм
|- : -
|21.03
|17:30
|Бавария – Унион Б
|- : -
|21.03
|17:30
|Кельн – Боруссия М
|- : -
|21.03
|17:30
|Хайденхайм – Байер
|- : -
|21.03
|17:30
|Вольфсбург – Вердер
|- : -
|21.03
|20:30
|Боруссия Д – Гамбург
|- : -
|22.03
|17:30
|Майнц – Айнтрахт Ф
|- : -
|22.03
|19:30
|Ст-Паули – Фрайбург
|- : -
|22.03
|21:30
|Аугсбург – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|30
|
|
Дениз Ундав
Штутгарт
|16
|
|
Луис Диас
Бавария
|15
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|17
|
|
Юлиан Рюэрсон
Боруссия Д
|11
|
|
Луис Диас
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|20
|2
|4
|
|
Пауль Небель
Майнц
|22
|2
|2
|
|
Доминик Кор
Майнц
|21
|1
|6
