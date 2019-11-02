«Хоффенхайм» разгромил «Падерборн»

«Хоффенхайм» выиграл у «Падерборна» в матче 10-го тура чемпионата Германии (3:0). Это четвертая победа кряду.

«Хоффенхайм» идет на 5-м месте в турнирной таблице, а «Падерборн» — на последнем.

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10-й тур

«Хоффенхайм» — «Падерборн» — 3:0 (3:0)

Голы: Сков, 2 (1:0). Кадержабек, 15 (2:0). Локадиа, 25 (3:0).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Акпогума, Хюбнер, Руди, Кадержабек, Рупп (Гайгер, 76), Гриллич, Локадиа (Адамян, 69), Сков, Бебу (Баумгартнер, 81).

«Падерборн»: Цингерле, Хольтманн, Дрэгер (Янс, 46), Коллинз, Шонлау, Килиан, Антви-Аджей, Сабири, Каули (Мамба, 46), Василиадис, Цолински (Михель, 70).

Предупреждение: Мамба, 54.

Судья: Шредер.

1 ноября. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».

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