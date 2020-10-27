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«Хоффенхайм» продлил контракт с Пошем

16:28
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Защитник «Хоффенхайма» Штефан Пош продлил контракт с клубом до 30 июня 2024 года, сообщает официальный сайт немцев.

23-летний австриец находится в академии клуба с 2016-го года. В нынешнем сезоне бундеслиги Пош провел 4 матча. Портал Transfermarket оценивает защитника в 11 миллионов евро.

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