«Хоффенхайм» продлил контракт с форвардом Адамяном
«Хоффенхайм» продлил договор с нападающим Саркисом Адамяном. Новое соглашение с 27-летним игроком рассчитано до лета 2023 года, сообщает пресс-служба клуба.
В текущем сезоне Адамян забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в четырех матчах во всех турнирах. Он также является игроком сборной Армении.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.