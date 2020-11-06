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«Хоффенхайм» продлил контракт с форвардом Адамяном

19:05
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«Хоффенхайм» продлил договор с нападающим Саркисом Адамяном. Новое соглашение с 27-летним игроком рассчитано до лета 2023 года, сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Адамян забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в четырех матчах во всех турнирах. Он также является игроком сборной Армении.

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