Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Хоффенхайм» продлил контракт с Байером

09:02
Теги:

Нападающий «Хоффенхайма» Максимилиан Байер заключил новый договор с клубом. Соглашение рассчитано до июня 2024 года, сообщает официальный сайт команды.

Максимилиан Байер, которому несколько дней назад исполнилось 18 лет, перебрался в академию «Хоффенхайма» из «Энергии» в июле 2018 года.

Он является самым молодым игроком в истории Хоффенхайма, сыгравшим в бундеслиге — на тот момент ему было 17 лет, 3 месяца и 22 дня.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир