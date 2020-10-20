«Хоффенхайм» продлил контракт с Байером

Нападающий «Хоффенхайма» Максимилиан Байер заключил новый договор с клубом. Соглашение рассчитано до июня 2024 года, сообщает официальный сайт команды.

MAXImale Freude ?



Maximilian #Beier hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterzeichnet und bleibt damit langfristig bei der #TSG. F?r den j?ngsten Bundesliga-Spieler der Klubgeschichte geht damit ein Traum in Erf?llung ??



? https://t.co/VfEF74tyKU pic.twitter.com/UOw52QucG6 — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) October 19, 2020

Максимилиан Байер, которому несколько дней назад исполнилось 18 лет, перебрался в академию «Хоффенхайма» из «Энергии» в июле 2018 года.

Он является самым молодым игроком в истории Хоффенхайма, сыгравшим в бундеслиге — на тот момент ему было 17 лет, 3 месяца и 22 дня.