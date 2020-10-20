«Хоффенхайм» продлил контракт с Байером
09:02
Нападающий «Хоффенхайма» Максимилиан Байер заключил новый договор с клубом. Соглашение рассчитано до июня 2024 года, сообщает официальный сайт команды.
Максимилиан Байер, которому несколько дней назад исполнилось 18 лет, перебрался в академию «Хоффенхайма» из «Энергии» в июле 2018 года.
Он является самым молодым игроком в истории Хоффенхайма, сыгравшим в бундеслиге — на тот момент ему было 17 лет, 3 месяца и 22 дня.
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