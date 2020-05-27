«Хоффенхайм» обыграл «Кельн» и обогнал «Шальке» и «Фрайбург»

«Хоффенхайм» в матче 28-го тура чемпионата Германии обыграл «Кельн» со счетом 3:1.

Дубль на счету Кристофа Баумгартнера, еще один гол забил экс-игрок ЦСКА Стивен Цубер. Гости ответили точным ударом Флориана Каинца.

На 26-й минуте «Кельн» остался вдесятером после удаления Себастиана Барнова. На 50-й минуте Бенжамин Хубнер получил вторую желтую карточку и уровнял составы.

После этого матча «Хоффенхайм» с 39 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице, «Кельн» с 34 очками — на 11-й строчке.

В других матчах «Аугсбург» сыграл вничью с «Падерборном» (0:0), «Унион» разошелся миром с «Майнцем» (1:1), а «Фортуна» обыграла «Шальке» (2:1).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

28-й тур

«Хоффенхайм» — «Кельн» — 3:1 (1:0)

Голы: Баумгартнер, 11 (1:0). Баумгартнер, 46 (2:0). Цубер, 48 (3:0). Кайнц, 60 (3:1).

Нереализованный пенальти: Ут, 77 (вратарь)

«Хоффенхайм»: Бауманн, Хюбнер, Пош, Кадержабек, Цубер, Гриллич (Руди, 46), Самассеку, Баумгартнер (Гайгер, 77), Даббур (Бебу, 58), Брун Ларсен (Нордтвейт, 52), Сков.

«Кельн»: Хорн, Шмиц (Хектор, 82), Якобс, Эхизибуэ (Мере, 32), Борнау, Лайстнер, Дрекслер (Кайнц, 56), Скири, Реджбецай, Ут (Модест, 82), Кордоба (Теродде, 82).

Предупреждения: Хюбнер, 3. Гриллич, 28. Даббур, 45+1. Якобс, 65. Нордтвейт, 76. Бебу, 84.

Удаления: Борнау, 26. Хюбнер, 50.

Судья: Брих (Германия).

27 мая. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».

«Аугсбург» — «Падерборн» — 0:0

«Аугсбург»: Луте, Фрамбергер, Едвай (Гауэлеув, 75), Макс (Лихтштайнер, 82), Удуокхай, Байер (Груэсо, 67), Хедира, Левен (Кордова, 75), Варгас, Нидерлехнер, Рихтер (Саренрен-Базе, 67).

«Падерборн»: Цингерле, Хюнемайер, Янс (Цолински, 89), Хольтманн (Прегер, 62), Коллинз, Шонлау, Гьясула (Сабири, 79), Антви-Аджей, Василиадис (Риттер, 87), Србени, Мамба (Михель, 62).

Предупреждения: Гьясула, 52. Гауэлеув, 84.

Судья: Айтекин (Германия).

27 мая. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

«Унион Б» — «Майнц» — 1:1 (1:1)

Голы: Баку, 13 (0:1). Ингвартсен, 33 (1:1).

«Унион Б»: Гикевич, Суботич, Триммель, Фридрих, Шлоттербек, Гентнер, Андрих, Рюерсон, Андерссон, Ингвартсен (Мес, 74), Бюльтер (Премель, 65).

«Майнц»: Мюллер, Брума, Хак, Ниакате, Куэйсон (Чи Дон Вон, 73), Баку, Баррейро, Кунде (Латца, 82), Боэтиус, Авонийи (Онисиво, 63), Матета (Солои, 82).

Предупреждения: Андрих, 20. Боэтиус, 78. Шлоттербек, 78. Латца, 89. Фридрих, 90+2.

Удаление: Андрих, 41.

Судья: Шредер (Германия).

27 мая. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

«Фортуна Д» — «Шальке-04» — 2:1 (0:0)

Голы: Маккенни, 53 (0:1). Хеннингс, 63 (1:1). Кенан Караман, 68 (2:1).

«Фортуна Д»: Кастенмайер, Зуттнер (Гиссельманн, 70), Циммерманн, Хоффманн, Каан Айхан, Бериша (Моралес, 81), Штегер, Томми, Соботтка (Боджек, 61), Хеннингс (Скрцибски, 81), Кенан Караман.

«Шальке-04»: Шуберт, Очипка, Настасич, Сане, Кенни, Озан Кабак, Калиджури (Грегорич, 74), Шепф, Маккенни, Матондо (Тодибо, 85), Бургшталлер (Кутуджу, 74).

Предупреждения: Бургшталлер, 18. Озан Кабак, 45. Соботтка, 52. Хоффманн, 80. Боджек, 90+3.

Судья: Вельц (Германия).

27 мая. Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».