"Хоффенхайм" на выезде забил 5 голов "Шальке"

"Хоффенхайм" разгромил "Шальке" в матче 30-го тура чемпионата Германии - 5:2. Это позволило команде подняться на шестое место в бундеслиге. От зоны Лиги чемпионов "Хоффенхайм" отделяет 2 очка.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

30-й тур

"Шальке" - "Хоффенхайм" - 2:5 (0:2)

Голы: Бельфодиль, 25 (0:1). Крамарич, 45 (0:2). Калиджури, 60 - с пенальти (1:2). Солои, 65 (1:3). Амири, 73 (1:4). Бельфодиль, 80 (1:5). Бургшталлер, 90 (2:5).

"Шальке": Нюбель, Настасич, Сане, Карлс, Калиджури, Стамбули, Маскарель (Харит, 81), Сердар, Маккенни (Бужеллаб, 81), Бургшталлер, Эмболо.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Бичакчич, Шульц (Бренет, 70), Хюбнер (Солои, 56), Демирбай (Адамс Нуху, 81), Амири, Гриллич, Крамарич, Бельфодиль.

Предупреждения: Хюбнер, 21. Эмболо, 28. Демирбай, 31. Калиджури, 42. Амири, 83.

Судья: Дингерт.

20 апреля. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".