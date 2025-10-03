«Кельн» обыграл «Хоффенхайм» и прервал 3-матчевую серию без побед
«Кельн» на выезде победил «Хоффенхайм» в матче 6-го тура немецкой бундеслиги — 1:0.
Единственный гол на 16-й минуте забил Саид Эль Мала.
«Кельн» (10 очков) прервал 3-матчевую серию без побед и поднялся на четвертое место в бундеслиге. «Хоффенхайм» (7) идет десятым в турнирной таблице.
Источник: Таблица бундеслиги
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
1
|Бавария
|5
|5
|0
|0
|22-3
|15
2
|Боруссия Д
|5
|4
|1
|0
|11-3
|13
3
|РБ Лейпциг
|5
|4
|0
|1
|7-7
|12
4
|Кельн
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
5
|Айнтрахт Ф
|5
|3
|0
|2
|17-13
|9
6
|Штутгарт
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
7
|Байер
|5
|2
|2
|1
|10-8
|8
8
|Хоффенхайм
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
9
|Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
10
|Ст-Паули
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
11
|Унион Б
|5
|2
|1
|2
|8-11
|7
12
|Вольфсбург
|5
|1
|2
|2
|7-7
|5
13
|Гамбург
|5
|1
|2
|2
|2-8
|5
14
|Вердер
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
15
|Майнц
|5
|1
|1
|3
|5-6
|4
16
|Хайденхайм
|5
|1
|0
|4
|4-10
|3
17
|Аугсбург
|5
|1
|0
|4
|8-12
|3
18
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|5-12
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.10
|21:30
Хоффенхайм – Кельн
|0 : 1
|4.10
|16:30
Аугсбург – Вольфсбург
|- : -
|4.10
|16:30
Байер – Унион Б
|- : -
|4.10
|16:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|- : -
|4.10
|16:30
Вердер – Ст-Паули
|- : -
|4.10
|19:30
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|5.10
|16:30
Штутгарт – Хайденхайм
|- : -
|5.10
|18:30
Гамбург – Майнц
|- : -
|5.10
|20:30
Боруссия М – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
Гарри Кейн
Бавария
|10
|
Джан Узун
Айнтрахт Ф
|5
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|4
|П
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|
Луис Диас
Бавария
|3
|
Рицу Доан
Айнтрахт Ф
|3
|И
|К
|Ж
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|3
|1
|1
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|3
|1
|1
|
Пауль Небель
Майнц
|3
|1
|1
