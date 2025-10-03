«Кельн» обыграл «Хоффенхайм» и прервал 3-матчевую серию без побед

«Кельн» на выезде победил «Хоффенхайм» в матче 6-го тура немецкой бундеслиги — 1:0.

Единственный гол на 16-й минуте забил Саид Эль Мала.

«Кельн» (10 очков) прервал 3-матчевую серию без побед и поднялся на четвертое место в бундеслиге. «Хоффенхайм» (7) идет десятым в турнирной таблице.