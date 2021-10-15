«Хоффенхайм» разгромил «Кельн» со счетом 5:0
Дубль в составе победителей сделал Илас Бебу. «Хоффенхайм» набрал 11 очков и занимает восьмое место. У «Кельна» 12 очков и седьмое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
8-й тур
«Хоффенхайм» — «Кельн» — 5:0 (1:0)
Голы: Бебу, 31 (1:0). Бебу, 49 (2:0). Баумгартнер, 51 (3:0). Гайгер, 74 (4:0). Пош, 87 (5:0).
«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек (Ричардс, 36), Акпогума, Пош, Раум (Брун Ларсен, 81), Гайгер (Сков, 81), Гриллич, Самассеку, Баумгартнер (Руди, 73), Крамарич, Бебу (Рюттер, 73).
«Кельн»: Хорн, Шмиц, Мере (Килиан, 56), Кцихос, Эхизибуэ (Каттербах, 75), Озджан, Модест, Ут, Кайнц (Шауб, 56), Андерссон (Дуда, 56), Тильманн (Лемперле, 79).
Предупреждения: Кадержабек, 33. Кцихос, 80.
Судья: Райхель.
15 октября. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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