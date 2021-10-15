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«Хоффенхайм» разгромил «Кельн» со счетом 5:0

15 октября, 23:27
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Дубль в составе победителей сделал Илас Бебу. «Хоффенхайм» набрал 11 очков и занимает восьмое место. У «Кельна» 12 очков и седьмое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

8-й тур

«Хоффенхайм» — «Кельн» — 5:0 (1:0)

Голы: Бебу, 31 (1:0). Бебу, 49 (2:0). Баумгартнер, 51 (3:0). Гайгер, 74 (4:0). Пош, 87 (5:0).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек (Ричардс, 36), Акпогума, Пош, Раум (Брун Ларсен, 81), Гайгер (Сков, 81), Гриллич, Самассеку, Баумгартнер (Руди, 73), Крамарич, Бебу (Рюттер, 73).

«Кельн»: Хорн, Шмиц, Мере (Килиан, 56), Кцихос, Эхизибуэ (Каттербах, 75), Озджан, Модест, Ут, Кайнц (Шауб, 56), Андерссон (Дуда, 56), Тильманн (Лемперле, 79).

Предупреждения: Кадержабек, 33. Кцихос, 80.

Судья: Райхель.

15 октября. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Спартак
Динамо

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
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Евгений Петров все материалы автора
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