Дубль Крамарича помог «Хоффенхайму» обыграть «Кельну»

«Хоффенхайм» выиграл у «Кельна» (3:0) в матче чемпионата Германии. Дубль сделал Андрей Крамарич. Оба мяча он забил с пенальти.

Чемпионат Германии. Бундеслига

18-й тур

«Хоффенхайм» — «Кельн» — 3:0 (2:0)

Голы: Крамарич, 7 — с пенальти (1:0). Баумгартнер, 28 (2:0). Крамарич, 75 — с пенальти (3:0).

Нереализованный пенальти: Модест, 78 (вратарь)

«Хоффенхайм»: Бауманн, Нордтвейт, Адамс Нуху, Пош, Руди, Самассеку (Богард, 88), Гачинович (Кадержабек, 75), Баумгартнер, Йон, Крамарич (Даббур, 82), Бебу (Адамян, 75).

«Кельн»: Т.Хорн, Хектор (Реджбецай, 66), Я.Хорн, Эхизибуэ (Тильманн, 31), Борнау, Каттербах (Якобс, 61), Честич (Мере, 30), Дрекслер, Дуда (Модест, 61), Скири, Вольф.

Предупреждения: Честич, 6. Бебу, 12. Пош, 52. Скири, 56. Мере, 63.

Судья: Яблонски.

24 января. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».