Дубль Крамарича помог «Хоффенхайму» обыграть «Кельну»
«Хоффенхайм» выиграл у «Кельна» (3:0) в матче чемпионата Германии. Дубль сделал Андрей Крамарич. Оба мяча он забил с пенальти.
Чемпионат Германии. Бундеслига
18-й тур
«Хоффенхайм» — «Кельн» — 3:0 (2:0)
Голы: Крамарич, 7 — с пенальти (1:0). Баумгартнер, 28 (2:0). Крамарич, 75 — с пенальти (3:0).
Нереализованный пенальти: Модест, 78 (вратарь)
«Хоффенхайм»: Бауманн, Нордтвейт, Адамс Нуху, Пош, Руди, Самассеку (Богард, 88), Гачинович (Кадержабек, 75), Баумгартнер, Йон, Крамарич (Даббур, 82), Бебу (Адамян, 75).
«Кельн»: Т.Хорн, Хектор (Реджбецай, 66), Я.Хорн, Эхизибуэ (Тильманн, 31), Борнау, Каттербах (Якобс, 61), Честич (Мере, 30), Дрекслер, Дуда (Модест, 61), Скири, Вольф.
Предупреждения: Честич, 6. Бебу, 12. Пош, 52. Скири, 56. Мере, 63.
Судья: Яблонски.
24 января. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».
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