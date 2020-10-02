«Хоффенхайм» и «Герта» хотят арендовать Сессеньона у «Тоттенхэма»

Два немецких клуба хотят арендовать полузащитника «Тоттенхэма» Райана Сессеньона, сообщает Sky Sports.

По информации источника, интерес к 20-летнему англичанину проявляют «Хоффенхайм» и «Герта». Вероятность ухода игрока оценивается как высокая, поскольку тот выпал из состава «шпор».

В сезоне-2020/21 Сессеньон попал в заявку «Тоттенхэма» лишь один раз — на матч Лиги Европы с «Локомотивом» из Пловдива — но так и не появился на поле. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.