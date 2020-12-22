«Хоффенхайм» по пенальти проиграл «Гройтер Фюрту» в Кубке Германии

В матче 1/16 финала Кубка Германии «Хоффенхайм» в серии пенальти уступил «Гройтер Фюрту».

Основное и дополнительное время завершились вничью (2:2). В серии пенальти гости были точнее — 7:6. Соперник «Гройтер Фюрта» по 1/8 финала станет известен после жеребьевки.

Кубок Германии

1/16 финала

«Хоффенхайм» — «Гройтер Фюрт» — 2:2 д.в. (1:1, 1:1, 0:0). Пенальти — 6:7

Голы: Крамарич, 13 (1:0). Эрнст, 21 (1:1). Мейерефер, 46 (1:2). Акпогума, 49 (2:2).

Нереализованный пенальти: Зегуйн (Гройтер Фюрт), 90+4 (вратарь)

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Нордтвейт (Адамс Нуху, 34), Акпогума, Руди, Гачинович (Богард, 111), Сессеньон, Баумгартнер (Сков, 58), Крамарич, Даббур (Бельфодиль, 77), Бебу (Адамян, 76).

Предупреждения: Баумгартнер, 6. Бебу, 62. Адамс Нуху, 102. Гачинович, 105. Акпогума, 115.

Судья: Шторкс.

22 декабря. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».