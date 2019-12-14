«Хоффенхайм» дома уступил «Аугсбургу»

«Хоффенхайм» на своем поле проиграл «Аугсбургу» в матче 15-го тура чемпионата Германии (2:4). Сине-белые не могут выиграть уже четыре встречи кряду.

«Хоффенхайм» идет на 8-м месте в турнирной таблице, а «Аугсбург» — на 10-м.

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15-й тур

«Хоффенхайм» — «Аугсбург» — 2:4 (1:1)

Голы: Макс, 11 (0:1). Сков, 14 (1:1). Макс, 51 — с пенальти (1:2). Йенсен, 56 (1:3). Локадиа, 80 (2:3). Йагу Амарал, 85 (2:4).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич (Локадиа, 61), Акпогума, Руди, Кадержабек (Баумгартнер, 72), Гриллич, Самассеку (Гайгер, 29), Крамарич, Адамян, Сков, Бебу.

«Аугсбург»: Коубек, Лихтштайнер (Удуокхай, 87), Гауэлеув, Едвай, Макс (Хан, 90+4), Йагу Амарал, Байер, Хедира, Йенсен (Кордова, 81), Нидерлехнер, Рихтер.

Предупреждение: Самассеку, 7.

Судья: Штайнхаус.

13 декабря. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».

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