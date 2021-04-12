«Хоффенхайм» и «Байер» сыграли вничью
23:33
«Хоффенхайм» сыграл вничью с «Байером» (0:0) в матче 28-го тура чемпионата Германии.
Хозяева набрали 31 очко и занимают 12-е место. У гостей 44 очка и шестая позиция.
Чемпионат Германии. Бундеслига
28-й тур
«Хоффенхайм» — «Байер» — 0:0
«Хоффенхайм»: Бауманн, Акпогума (Нордтвейт, 88), Пош, Ричардс, Руди (Крамарич, 38), Кадержабек, Гриллич, Сессеньон, Баумгартнер, Сков (Рюттер, 78), Бебу.
«Байер»: Храдецки, Бендер, Едвай, Венделл, Тапсоба, Арангис, Демирбай (Фримпонг, 71), Паласиос, Вирц (Амири, 58), Аларио (Шик, 58), Диаби (Бэйли, 86).
Предупреждения: Венделл, 81. Баумгартнер, 89.
Судья: Йелленбек.
12 апреля. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».
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