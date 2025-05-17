Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Германия

17 мая 2025, 18:46

«Бавария» забила четыре безответных гола «Хоффенхайму»

Алина Савинова

«Бавария» на выезде победила «Хоффенхайм» в матче 34-го тура чемпионата Германии — 4:0.

Голы мюнхенцев забили Майкл Олисе, Йозуа Киммих, Серж Гнабри и Гарри Кейн.

«Бавария» стала чемпионом Германии за два тура до окончания сезона. В 34 играх команда набрала 82 очка. «Хоффенхайм» с 32 очками финишировал на 15-м месте в турнирной таблице бундеслиги.

«Бохум» в заключительном матче сезона обыграл «Санкт-Паули» (2:0), однако это не спасло команду от вылета во второй дивизион.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 34-й тур.
17 мая 2025, 16:30. ПреЗеро Арена (Зинсхайм)
Хоффенхайм
0:4
Бавария
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 34-й тур.
17 мая 2025, 16:30. Ред Булл Арена (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:3
Штутгарт
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 34-й тур.
17 мая 2025, 16:30. ВВК Арена (Аугсбург)
Аугсбург
1:2
Унион Б
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 34-й тур.
17 мая 2025, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
1:4
Вердер
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 34-й тур.
17 мая 2025, 16:30. Боруссия-Парк (Менхенгладбах)
Боруссия М
0:1
Вольфсбург
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 34-й тур.
17 мая 2025, 16:30. Миллернтор (Гамбург)
Санкт-Паули
0:2
Бохум
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Бавария
ФК Хоффенхайм
Читайте также
Что произошло за день 9 июня. Главное
Суд в Санкт-Петербурге ограничил распространение фильма с Тимоти Шаламе
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за безумной мобилизации
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Какая страна — участница чемпионата мира нам ближе, за кого болеть? Разбираемся на цифрах
Тухель не ищет таланты. Колонка Казанского — о сборной Англии
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Боруссия» обеспечила себе выход в Лигу чемпионов после разгромной победы над «Хольштайном»

Кейн второй год подряд стал лучшим бомбардиром бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 28 5 1 122-36 89
2
 Боруссия Д 34 22 7 5 70-34 73
3
 РБ Лейпциг 34 20 5 9 66-47 65
4
 Штутгарт 34 18 8 8 71-49 62
5
 Хоффенхайм 34 18 7 9 65-52 61
6
 Байер 34 17 8 9 68-47 59
7
 Фрайбург 34 13 8 13 51-57 47
8
 Айнтрахт Ф 34 11 11 12 61-65 44
9
 Аугсбург 34 12 7 15 45-61 43
10
 Майнц 34 10 10 14 44-53 40
11
 Унион Б 34 10 9 15 44-58 39
12
 Боруссия М 34 9 11 14 42-53 38
13
 Гамбург 34 9 11 14 40-54 38
14
 Кельн 34 7 11 16 49-63 32
15
 Вердер 34 8 8 18 37-60 32
16
 Вольфсбург 34 7 8 19 45-69 29
17
 Хайденхайм 34 6 8 20 41-72 26
18
 Ст-Паули 34 6 8 20 29-60 26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.05 16:30 Боруссия М – Хоффенхайм 4 : 0
16.05 16:30 Байер – Гамбург 1 : 1
16.05 16:30 Бавария – Кельн 5 : 1
16.05 16:30 Айнтрахт Ф – Штутгарт 2 : 2
16.05 16:30 Фрайбург – РБ Лейпциг 4 : 1
16.05 16:30 Хайденхайм – Майнц 0 : 2
16.05 16:30 Ст-Паули – Вольфсбург 1 : 3
16.05 16:30 Унион Б – Аугсбург 4 : 0
16.05 16:30 Вердер – Боруссия Д 0 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 36
Дениз Ундав
Дениз Ундав

Штутгарт

 19
Серу Гирасси
Серу Гирасси

Боруссия Д

 17
П
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 19
Юлиан Рюэрсон
Юлиан Рюэрсон

Боруссия Д

 14
Луис Диас
Луис Диас

Бавария

 14
И К Ж
Йохан Манзамби
Йохан Манзамби

Фрайбург

 27 2 4
Йенс Кастроп
Йенс Кастроп

Боруссия М

 26 2 2
Пауль Небель
Пауль Небель

Майнц

 30 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости