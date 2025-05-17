«Бавария» забила четыре безответных гола «Хоффенхайму»
«Бавария» на выезде победила «Хоффенхайм» в матче 34-го тура чемпионата Германии — 4:0.
Голы мюнхенцев забили Майкл Олисе, Йозуа Киммих, Серж Гнабри и Гарри Кейн.
«Бавария» стала чемпионом Германии за два тура до окончания сезона. В 34 играх команда набрала 82 очка. «Хоффенхайм» с 32 очками финишировал на 15-м месте в турнирной таблице бундеслиги.
«Бохум» в заключительном матче сезона обыграл «Санкт-Паули» (2:0), однако это не спасло команду от вылета во второй дивизион.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|34
|28
|5
|1
|122-36
|89
|
2
|Боруссия Д
|34
|22
|7
|5
|70-34
|73
|
3
|РБ Лейпциг
|34
|20
|5
|9
|66-47
|65
|
4
|Штутгарт
|34
|18
|8
|8
|71-49
|62
|
5
|Хоффенхайм
|34
|18
|7
|9
|65-52
|61
|
6
|Байер
|34
|17
|8
|9
|68-47
|59
|
7
|Фрайбург
|34
|13
|8
|13
|51-57
|47
|
8
|Айнтрахт Ф
|34
|11
|11
|12
|61-65
|44
|
9
|Аугсбург
|34
|12
|7
|15
|45-61
|43
|
10
|Майнц
|34
|10
|10
|14
|44-53
|40
|
11
|Унион Б
|34
|10
|9
|15
|44-58
|39
|
12
|Боруссия М
|34
|9
|11
|14
|42-53
|38
|
13
|Гамбург
|34
|9
|11
|14
|40-54
|38
|
14
|Кельн
|34
|7
|11
|16
|49-63
|32
|
15
|Вердер
|34
|8
|8
|18
|37-60
|32
|
16
|Вольфсбург
|34
|7
|8
|19
|45-69
|29
|
17
|Хайденхайм
|34
|6
|8
|20
|41-72
|26
|
18
|Ст-Паули
|34
|6
|8
|20
|29-60
|26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.05
|16:30
|Боруссия М – Хоффенхайм
|4 : 0
|16.05
|16:30
|Байер – Гамбург
|1 : 1
|16.05
|16:30
|Бавария – Кельн
|5 : 1
|16.05
|16:30
|Айнтрахт Ф – Штутгарт
|2 : 2
|16.05
|16:30
|Фрайбург – РБ Лейпциг
|4 : 1
|16.05
|16:30
|Хайденхайм – Майнц
|0 : 2
|16.05
|16:30
|Ст-Паули – Вольфсбург
|1 : 3
|16.05
|16:30
|Унион Б – Аугсбург
|4 : 0
|16.05
|16:30
|Вердер – Боруссия Д
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Дениз Ундав
Штутгарт
|19
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|17
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|19
|
|
Юлиан Рюэрсон
Боруссия Д
|14
|
|
Луис Диас
Бавария
|14
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|27
|2
|4
|
|
Йенс Кастроп
Боруссия М
|26
|2
|2
|
|
Пауль Небель
Майнц
|30
|2
|2
Новости