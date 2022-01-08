«Хоффенхайм» победил «Аугсбург», «Байер» и «Унион Берлин» сыграли вничью
Состоялись матчи 18-го тура чемпионата Германии.
«Байер» на своем поле сыграл вничью с «Унион Берлин» со счетом 2:2. «Гройтер» и «Штутгарт» сыграли вничью со счетом 0:0.
«Фрайбург» и «Арминия» такж победителя не выявили — 2:2. «Хоффенхайм» дома победил «Аугсбург» со счетом 3:1. Дубль в этой встрече оформил Ильхас Бебу.
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