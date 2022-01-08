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«Хоффенхайм» победил «Аугсбург», «Байер» и «Унион Берлин» сыграли вничью

19:25

Состоялись матчи 18-го тура чемпионата Германии.

«Байер» на своем поле сыграл вничью с «Унион Берлин» со счетом 2:2. «Гройтер» и «Штутгарт» сыграли вничью со счетом 0:0.

«Фрайбург» и «Арминия» такж победителя не выявили — 2:2. «Хоффенхайм» дома победил «Аугсбург» со счетом 3:1. Дубль в этой встрече оформил Ильхас Бебу.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
08 янв, 17:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:2
Унион Б
Голы
Шик, 38 (1:0), Премель, 45 (1:1), Премель, 50 (1:2), Та, 84 (2:2)
Байер
Градецки Та Баккер Фримпонг (Аларио, 83 ) Хинкапье Андрих Демирбай (Беллараби, 77 ) Вирц Паулинью (Адли, 78 ) Шик Диаби
Унион Б
Луте Еккель Фридрих Гиссельманн (Очипка, 26) Триммель (Рюерсон, 77) Кнохе Хедира Премель (Мевальд, 71) Харагути (Озтунали, 46) Крузе Беренс (Фогльзаммер, 46)
Предупреждения
Та 59  -  Триммель 31, Фридрих 85
Судьи
Йелленбек
Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
08 янв, 17:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
2:2
Арминия
Голы
Хаберер, 6 (1:0), Чон У Ен, 46 (2:0), Окугава, 60 (2:1), Ласм, 87 (2:2)
Фрайбург
Упхофф Линхарт Кюблер Гюнтер Шлоттербек (Гульде, 70 ) Хаберер (Эггештайн, 63 ) Хефлер Хелер Шоллои (Шаде, 70 ) Чон У Ен (Демирович, 88 ) Грифо
Арминия
Ортега Пипер (Лаурсен, 85) Нильссон (Рамуш, 82) Бруннер Андраде Шепф Окугава Виммер Василиадис Крюгер (Ласм, 66) Зерра (Хак, 66)
Предупреждения
Шлоттербек 53, Гульде 76  -  Хак 69
Судьи
Осмерс
Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
08 янв, 17:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
3:1
Аугсбург
Голы
Грегорич, 5 (0:1), Бебу, 38 (1:1), Бебу, 44 (2:1), Раум, 90 (3:1)
Хоффенхайм
Бауманн Кадержабек (Акпогума, 37 ) Раум Фогт Ричардс Пош Гайгер Баумгартнер Бебу (Штиллер, 72 ) Даббур (Рюттер, 72 ) Крамарич (Адамян, 90 )
Аугсбург
Гикевич Гумны Гауэлеув (Калиджури, 83) Удуокхай Ягу Амарал Майер (Моравек, 67) Дорш Грегорич (Нидерлехнер, 60) Варгас (Саренрен-Базе, 67) Зекири Хан
Предупреждения
Баумгартнер 75  - 
Судьи
Кортус
Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
08 янв, 17:30. Sportpark Ronhof Thomas Sommer (Фюрт)
Гройтер Фюрт
0:0
Штутгарт
Гройтер Фюрт
Бурхерт Майерхефер Фиргефер Иттер (Виллемс, 77 ) Кристиансен Тилльманн (Грин, 89 ) Грисбек Дудзияк (Абиама, 77 ) Зегуин Хргота (Бауэр, 90 ) Левелинг (Нильсен, 62 )
Штутгарт
Мюллер Антон Штенцель Соса Ито Эндо Ферстер (Омер Беяз, 62) Мангаля Массимо (Тибиди, 81) Калайджич Фюрих (Эглофф, 89)
Предупреждения
Антон 42
Судьи
Брих

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Валенсия

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45

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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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