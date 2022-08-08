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«Хоффенхайм» арендовал у «Лейпцига» защитника Анхелиньо с опцией выкупа

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анхелиньо (справа).
Фото ФК «Хоффенхайм».

«Хоффенхайм» арендовал у «Лейпцига» защитника Анхелиньо, сообщает сайт клуба.

Договор рассчитан на один сезон. Следующим летом у «Хоффенхайма» будет опция выкупа прав на 25-летнего испанца.

Сумма сделки оценивается в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Анхелиньо забил 3 гола и сделал 12 результативных передач в 43 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах.

ФК Лейпциг
ФК Хоффенхайм
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