Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо прокомментировал свой хет-трик в матче чемпионата Германии против «Падерборна» (6:1). Забив гол, форвард показал майку с надписью «Справедливость для Джорджа Флойда».

«Первый хет-трик на профессиональном уровне. Сладкий момент с привкусом горечи, потому что сейчас есть более важные вещи в мире, которые мы должны попытаться изменить. Мы должны объединиться в борьбе за правду. Вместе мы сильнее!», — написал Санчо в Twitter, добавив хэштег «справедливость для Джорджа Флойда».

First professional hat trick ??. A bittersweet moment personally as there are more important things going on in the world today that we must address and help make a change. We have to come together as one & fight for justice. We are stronger together! ?? #JusticeForGeorgeFloyd ?? pic.twitter.com/ntOtwOySCO — Jadon Sancho (@Sanchooo10) May 31, 2020

Джордж Флойд — афроамериканец, погибший 25 мая 2020 года из-за того, что белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так более 7 минут, пока Джордж лежал на дороге лицом вниз. Видеозаписи, на которых Флойд неоднократно говорил: «Я не могу дышать», быстро распространялись в социальных медиа и транслировались СМИ.

После смерти Джорджа Флойда, в убийстве которого обвиняют полицейских, в Миннеаполисе прошли акции протеста, которые переросли в беспорядки.

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