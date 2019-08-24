Хет-трик Левандовски принес «Баварии» победу над «Шальке»

«Бавария» разгромила «Шальке» в матче 2-го тура чемпионата Германии — 3:0. В составе победителей Роберт Левандовски оформил хет-трик.

«Бавария» набрала 4 очка после двух матчей и занимает четвертую строчку турнирной таблицы бундеслиги, «Шальке», в активе которого 1 очко, на 12-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2-й тур

«Шальке-04» — «Бавария» — 0:3 (0:1)

Голы: Левандовски, 20 — с пенальти (0:1). Левандовски, 50 (0:2). Левандовски, 75 (0:3).

«Шальке-04»: Нюбель, Очипка, Настасич, Кенни, Калиджури, Стамбули, Маскарель (Сане, 59), Раман (Кутуджу, 51), Харит (Мерджан, 86), Маккенни, Бургшталлер.

«Бавария»: Нойер, Алаба, Зюле, Эрнандез (Хави Мартинес, 77), Павар, Киммих, Мюллер (Перишич, 57), Гнабри (Коутинью, 57), Коман, Толиссо, Левандовски.

Судья: Фриц (Германия).

24 августа. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».