Хэт-трик Финнбогасона помог "Аугсбургу" разгромить "Майнц"

"Аугсбург" дома разгромил "Майнц" (3:0) в рамках 20-го тура чемпионата Германии. 30-летний форвард хозяев Альфред Финнбогасон отметился хэт-триком в этой встрече.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

20-й тур

"Аугсбург" – "Майнц" – 3:0 (2:0)

Голы: Финнбогасон, 8 – с пенальти (1:0). Финнбогасон, 34 – с пенальти (2:0). Финнбогасон, 54 (3:0).

"Аугсбург": Кобель, Стафилидис, Дансо, Байер, Моравек (Оксфорд, 88), Шмид, Чи Дон Вон (Ку Джа Чхоль, 68), Грегорич, Хедира, Хан, Финнбогасон (Кордова, 76).

"Майнц": Мюллер, Брозински, Кариколь, Хак, Ниакате, Латца (Максим, 44), Куэйсон, Гбамен, Баку (Онисиво, 73), Боэтиус, Матета (Уджа, 58).

Предупреждение: Максим, 78.

Судья: Шторкс (Германия).

03 февраля. Аугсбург. Стадион "WWK Arena (SGL-Arena)".

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