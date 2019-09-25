Хенесс заявил, что клуб перестанет отпускать игроков в сборную Германии, если Нойер потеряет место в ее основе

Президент «Баварии» Ули Хенесс встал на защиту голкипера клуба Мануэля Нойера, у которого ранее атаковал вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген. Последнего не устраивает ситуация, в которой он не попадает в основной состав сборной Германии.

— Прежде чем Нойер потеряет место в воротах, мы перестанем отпускать игроков в национальную сборную, — сказал в интервью Spox.com Хенесс. — Мы никогда не согласимся с подобным, и Йоахим Лев знает нашу позицию.

Ранее Штеген публично заявил, что он устал от роли резервиста в сборной Германии.

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