7 сентября, 15:53

Хенесс заявил, что «Бавария» не выкупит контракт арендованного у «Челси» Джексона

Руслан Минаев

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что мюнхенцы не выкупят контракт арендованного у «Челси» нападающего Николаса Джексона.

«Мы заплатили за аренду не 16,5 миллиона евро — игрок и его агент внесли 3 млн евро, так что остается 13,5 миллиона. Постоянного трансфера точно не будет. Это произойдет лишь в том случае, если он проведет 40 матчей в стартовом составе. Этого ни в коем случае не будет», — сказал Хенесс в эфире SPORT1.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон и включает в себя опцию выкупа за 65 миллионов евро. В сезоне-2024/25 на счету форварда 37 матчей во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Ули Хенесс
Футбол
ФК Бавария
ФК Челси
