Хенесс заявил, что «Бавария» не выкупит контракт арендованного у «Челси» Джексона
Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что мюнхенцы не выкупят контракт арендованного у «Челси» нападающего Николаса Джексона.
«Мы заплатили за аренду не 16,5 миллиона евро — игрок и его агент внесли 3 млн евро, так что остается 13,5 миллиона. Постоянного трансфера точно не будет. Это произойдет лишь в том случае, если он проведет 40 матчей в стартовом составе. Этого ни в коем случае не будет», — сказал Хенесс в эфире SPORT1.
Арендное соглашение рассчитано на один сезон и включает в себя опцию выкупа за 65 миллионов евро. В сезоне-2024/25 на счету форварда 37 матчей во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|14
|12
|2
|0
|51-11
|38
|
2
|РБ Лейпциг
|14
|9
|2
|3
|29-16
|29
|
3
|Боруссия Д
|14
|8
|5
|1
|24-12
|29
|
4
|Хоффенхайм
|14
|8
|2
|4
|29-20
|26
|
5
|Байер
|14
|8
|2
|4
|30-19
|26
|
6
|Штутгарт
|14
|8
|1
|5
|25-22
|25
|
7
|Айнтрахт Ф
|14
|7
|3
|4
|29-29
|24
|
8
|Унион Б
|14
|5
|3
|6
|19-23
|18
|
9
|Фрайбург
|14
|4
|5
|5
|21-23
|17
|
10
|Вердер
|14
|4
|4
|6
|18-28
|16
|
11
|Боруссия М
|14
|4
|4
|6
|18-22
|16
|
12
|Кельн
|14
|4
|4
|6
|22-23
|16
|
13
|Вольфсбург
|14
|4
|3
|7
|20-24
|15
|
14
|Гамбург
|14
|4
|3
|7
|15-24
|15
|
15
|Аугсбург
|14
|4
|1
|9
|17-28
|13
|
16
|Ст-Паули
|14
|3
|2
|9
|13-26
|11
|
17
|Хайденхайм
|14
|3
|2
|9
|13-30
|11
|
18
|Майнц
|14
|1
|4
|9
|13-26
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.12
|22:30
|Боруссия Д – Боруссия М
|- : -
|20.12
|17:30
|Аугсбург – Вердер
|- : -
|20.12
|17:30
|Кельн – Унион Б
|- : -
|20.12
|17:30
|Гамбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|20.12
|17:30
|Штутгарт – Хоффенхайм
|- : -
|20.12
|17:30
|Вольфсбург – Фрайбург
|- : -
|20.12
|20:30
|РБ Лейпциг – Байер
|- : -
|21.12
|17:30
|Майнц – Ст-Паули
|- : -
|21.12
|19:30
|Хайденхайм – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|18
|
|
Дениз Ундав
Штутгарт
|8
|
|
Йонатан Буркардт
Айнтрахт Ф
|8
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|8
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|7
|
|
Луис Диас
Бавария
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Пауль Небель
Майнц
|10
|2
|2
|
|
Доминик Кор
Майнц
|10
|1
|3
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|9
|1
|1
