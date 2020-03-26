Хенесс предрек значительное падение цен на трансферном рынке

Экс-президент «Баварии» Ули Хенесс предположил, как пандемия коронавируса отразится на трансферном рынке. Он считает, что произойдет значительное падение цен.

— Не могу представить трансферы за 100 миллионов евро в ближайшем будущем, — цитирует Ули Kicker. — Суммы значительно уменьшатся и не смогут вернуться на прежний уровень в ближайшие несколько лет, поскольку коронавирусом затронуты все страны. Это будет новый футбольный мир.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.