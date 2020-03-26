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Хенесс предрек значительное падение цен на трансферном рынке

10:26
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Экс-президент «Баварии» Ули Хенесс предположил, как пандемия коронавируса отразится на трансферном рынке. Он считает, что произойдет значительное падение цен.

— Не могу представить трансферы за 100 миллионов евро в ближайшем будущем, — цитирует Ули Kicker. —  Суммы значительно уменьшатся и не смогут вернуться на прежний уровень в ближайшие несколько лет, поскольку коронавирусом затронуты все страны. Это будет новый футбольный мир.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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