Хенесс покинул пост главного тренера «Хоффенхайма»

Себастиан Хенесс покинул пост главного тренера «Хоффенхайма», сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что соглашение было расторгнуто по взаимному согласию сторон.

Хенесс возглавил клуб в 2020 году. В сезоне-2021/22 «Хоффенхайм» занял 9-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков.