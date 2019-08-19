Хенесс подтвердил, что покинет пост президента «Баварии»

Президент «Баварии» Ули Хенесс покинет свой пост, сообщает AFP. Он подтвердил информацию о том, что не будет вновь баллотироваться на эту должность.

Также Хенесс отметил, что останется в руководстве клуба, но покинет президентский пост, когда придет время.

67-летний Хенесс, как ранее сообщал Bild, обещал своей семье, что уйдет на пенсию в этом году. Фаворитом в борьбе за президентское кресло считается Херберт Хайнер, который уже занимал временно должность президента мюнхенского клуба в 2014-м.

Напомним, что в марте 2014 года мюнхенский суд приговорил Хенесса к трем с половиной годам тюрьмы, вменяя ему уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и валютные спекуляции. В феврале 2016-го его досрочно освободили из тюрьмы, после чего он вернулся на руководящую должность в клубе.

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